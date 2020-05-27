«Они искренние»: Яна Рудковская со слезами на глазах обратилась к жене Малахова

Яна Рудковская снялась в документальном фильме «Исповедь», который можно посмотреть на платформе Premier совершенно бесплатно. В нем продюсер со слезами на глазах обратилась к Наталье Шкулевой, жене Андрея Малахова, по поводу недавнего конфликта.

Напомним, в издании, которым руководит супруга телеведущего, опубликовали комментарий некоего «специалиста», который заочно диагностировал у сына Яны и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство. Это до глубины души расстроило звездную пару, которая намерена отстаивать интересы своего ребенка.

«Ладно это были бы какие-то сумасшедшие блогеры, но это издание моих друзей, которые были у меня на свадьбе, которые бывали у меня дома, которые были на всех моих мероприятиях, у которых я была на мероприятиях», — поразилась Рудковская.

По ее словам, она подумала, что это какая-то ошибка, и сразу же написала Шкулевой. Но та проигнорировала ее сообщение. Яна вспомнила, что у нее и Малахова тоже есть сын, причем с таким же именем — Саша.

«А если бы про него так написали? Вам бы так понравилось? А если бы ему поставили диагноз какой-то неизвестный дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему сказали: «Ты болен, иди от нас»? А если бы к вам подошел ваш Саша и сказал: «Мама, чем я болен? Почему вы мне ничего не говорите?» Какая была бы твоя реакция? Просто хочу понять…» — обратилась к своей бывшей приятельнице Рудковская.

На этих словах знаменитость не смогла сдержать эмоций и расплакалась. «Возможно, вам нужны были мои слезы… Пожалуйста, они искренние», — сказала супруга фигуриста. Яна пожелала Наталье испытать те же чувства, что испытала она в ситуации с ребенком. Продюсер сказала, что стерла Шкулеву из памяти.

Также звезда сообщила, что Андрей Малахов извинился перед ней, заявив, что не имеет к конфликту никакого отношения. К нему, по словам Рудковской, у нее претензий нет.