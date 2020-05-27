«Настеньке и малышу здоровья!»: Галкин, Бузова, Ревва и другие поздравили Овечкиных с пополнением

О пополнении в семье Овечкиных стало известно 27 мая. Дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой — 26-летняя Анастасия Шубская — во второй раз стала мамой. Модель подарила своему избраннику наследника — сына Илью. Примечательно, что новоиспеченные родители не стали скрывать от поклонников, какое имя они выбрали для малыша. Напомним, что в августе первенцу пары, сыну Сергею, исполнится два годика.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, мама Анастасии Шубской не успела увидеть младшего внука. Актриса скончалась за год до рождения Сережи. По словам возлюбленной Александра, их первенец уже проявляет интерес с хоккею. Супруга Овечкина не запрещает малышу тренироваться на асфальте. Так, уже старший наследник Шубской учится владеть клюшкой вне ледовой арены. Еще во время беременности и до введения режима самоизоляции Анастасия вместе с сынишкой старалась не пропускать важные матчи Александра. За игрой возлюбленная спортсмена наблюдала с трибун со своим «главным болельщиком» — именно так девушка называет Сережу.
В Instagram супруга Овечкина поделилась первым снимком из роддома. На фото молодая мама запечатлена с новорожденным сыном на руках. В клинику приехал и муж Анастасии, который не смог пропустить такое важное событие для их семьи. Малыш Овечкиных весит почти четыре килограмма (3800 г), а рост крохи составил 55 см.
«Мы счастливы!!» — отметила модель, обратившись к поклонникам.
Семью Овечкиных поздравили и знаменитости, среди которых: Ольга Бузова, Максим Галкин, Александр Ревва, Яна Рудковская, певица Жасмин, Михаил Галустян, Аделина Сотникова и многие другие.
«Саша! Счастье! Поздравляю!» — написал ведущий программы «Лучше всех!».
«Поздравляем с еще одним будущем чемпионом», — вторит Максиму Галкину музыкальный продюсер Яна Рудковская.
«Поздравляю, какие вы молодцы», — добавила Ольга Бузова, которая одной из первых поздравила Овечкина и его супругу с пополнением.
«Санечка, дорогой мой друг!! Поздравляю с большим счастьем!! Настеньке и малышу здоровья!!» — отметил Ревва.