«Настеньке и малышу здоровья!»: Галкин, Бузова, Ревва и другие поздравили Овечкиных с пополнением

О пополнении в семье Овечкиных стало известно 27 мая. Дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой — 26-летняя Анастасия Шубская — во второй раз стала мамой. Модель подарила своему избраннику наследника — сына Илью. Примечательно, что новоиспеченные родители не стали скрывать от поклонников, какое имя они выбрали для малыша. Напомним, что в августе первенцу пары, сыну Сергею, исполнится два годика.

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Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, мама Анастасии Шубской не успела увидеть младшего внука. Актриса скончалась за год до рождения Сережи. По словам возлюбленной Александра, их первенец уже проявляет интерес с хоккею. Супруга Овечкина не запрещает малышу тренироваться на асфальте. Так, уже старший наследник Шубской учится владеть клюшкой вне ледовой арены. Еще во время беременности и до введения режима самоизоляции Анастасия вместе с сынишкой старалась не пропускать важные матчи Александра. За игрой возлюбленная спортсмена наблюдала с трибун со своим «главным болельщиком» — именно так девушка называет Сережу.

В Instagram супруга Овечкина поделилась первым снимком из роддома. На фото молодая мама запечатлена с новорожденным сыном на руках. В клинику приехал и муж Анастасии, который не смог пропустить такое важное событие для их семьи. Малыш Овечкиных весит почти четыре килограмма (3800 г), а рост крохи составил 55 см.

«Мы счастливы!!» — отметила модель, обратившись к поклонникам.

Семью Овечкиных поздравили и знаменитости, среди которых: Ольга Бузова, Максим Галкин, Александр Ревва, Яна Рудковская, певица Жасмин, Михаил Галустян, Аделина Сотникова и многие другие.