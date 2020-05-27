«Не люблю по залету»: Уколова объяснила, почему родила от мужа спустя 11 лет после знакомства

По словам актрисы, они долго не расписывались с бизнесменом Сергеем Пугачевым.

Актриса Анна Уколова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что родила от мужа. бизнесмена Сергея Пугачева, только спустя 11 лет после знакомства.

«Я приехала в Москву, где закончила ГИТИС. Я полюбила этот город. Помню, как пошла в клуб и познакомилась с парнем. Это был Сергей. Я сказала ему: «Ты будешь моим». Так и случилось. Он, кстати, был очень настойчивым. Провожал меня до дома. А я тогда еще не знала, что такое любовь. Потом я поехала в Сызрань с Казанского вокзала. Он признался мне прямо на станции в любви». Анна Уколова

Как отметила актриса, они жили вместе с 2000 года гражданским браком, но долго не расписывались. Их сын появился на свет только в 2011 году. Спустя 11 лет после знакомства.

«Я не люблю вот эти беременности по залету. Это не ко мне. Я сказала Сергею: «Давай нагуляемся. Поездим по странам, потом родим». Сын — это не моя прихоть. Я сразу сказала: как только захочу, все у нас получится — так и случилось», — заметила актриса.