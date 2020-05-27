«Он будет такой же большеглазый»: Уколова нагадала 37-летнему Корчевникову ребенка в 43 года

Как отметила актриса, она все знает про будущее телеведущего.

Актриса Анна Уколова в студии популярной программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у 37-летнего ведущего Бориса Корчевникова родится ребенок, когда ему будет 43 года. Отметим, что пока детей у звезды второй кнопки нет, как и супруги.

«Он будет такой же большеглазый. Я это чувствую. Я про вас все знаю», — заявила Уколова.

Борис Корчевников был крайне удивлен такому признанию. «Когда мне будет 43 года, то я вам обязательно скажу, правильно или нет вы почувствовали», — заметил он.

В студии актриса призналась, что росла без отца. Он ушел из семьи, когда ей было шесть лет. В ответ Корчевников заметил, что также воспитывался одной мамой.

«Боря, вы просто какая-то стена плача. Приходишь к вам на программу и плачешь», — сказала расчувствовавшаяся Анна Уколова, которая за время эфира несколько раз не могла сдержать слез, из-за чего ведущему приходилось делать паузу.