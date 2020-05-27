«Я родилась мертвой»: Анна Уколова заявила, что не должна была выжить

Актриса Анна Уколова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что не должна была выжить при рождении. Она запуталась в пуповине матери при родах.

«Я родилась мертвой. Меня, как потом рассказывали родители, еле откачали. Повезло, что мой отец работал начальником колхоза и у него были определенные связи. Прислали в быстром темпе на вертолете крови. Откачали меня каким-то чудом. В тот момент счет, конечно, шел на секунды».

Анна Уколова

Как отметила актриса, ее родители развелись, когда ей было всего шесть лет. Зла на отца, по ее собственному признанию, она не держит. Так сложились обстоятельства.

«Отец уехал работать на Камчатку. У него появилась другая женщина. Мама решила не травмировать тогда моя нервную систему. Сказала, что папа поехал работать на Север. Спасать медведей. Лишь со временем я узнала, что у него там другая семья», — заявила Анна Уколова.