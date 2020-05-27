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Без косметики и фильтров: Решетова призналась, что стала нравиться себе естественной

Подруга Тимати поделилась впечатляющим селфи.

Без косметики и фильтров: Решетова призналась, что стала нравиться себе естественной
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

24-летняя модель Анастасия Решетова является настоящей звездой Instagram. Многочисленные фанатки эффектной брюнетки регулярно выпытывают у своей любимицы секреты ее красоты в стремлении достичь похожих результатов. И ухоженная красотка не скупится на подсказки и советы.

Решетова вместе с возлюбленным Тимуром Юнусовым и их общим сыном находится в самоизоляции, как и миллионы россиян. Девушка не имеет доступа к профессиональным бьюти-услугам, а потому красоту поддерживает самостоятельно. И в stories своего Instagram брюнетка признается: никогда еще она не была так довольна собой, как сейчас:

«Никогда еще себе не нравилась так без косметики, фильтров, ресниц и прочего! Это все правильный домашний уход и чистое питание!» — подписала селфи звезда.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

На снимке Решетова предстала без макияжа и каких-либо дополнительных бьюти-помощников, отдохнувшая и посвежевшая.

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