«Это наша Михримах?»: Пелин Карахан показала, как выглядела с удлиненной челкой

При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век», в отличие от Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу, предпочитает не экспериментировать с внешностью.

На одном из архивных снимком 35-летняя Пелин Карахан показала, как выглядела с удлиненной челкой. Во время съемок в турецком сериала «Великолепный век» актриса не меняла имидж — гримеры и визажисты проекта укладывали локоны девушки крупными волнами, оставляя ее волосы распущенными. Когда же Пелин играла взрослую Михримах, стилисты решила поменять актрисе прическу, на более элегантную. Так, длинные локоны Карахан фиксировали на макушке. Особое внимание уделялось именно аксессуарам. Экранная дочь Халита Эргенча (Султан Сулейман. — Прим. ред.) обычно носила корону, которая была куда скромнее, чем у Мерьем Узерли (Хюррем султан).

Примечательно, что после окончания съемок в «Великолепном веке» Пелин не стала экспериментировать с имиджем, как это сделали некоторые из ее звездных коллег по творческому цеху. Так, к примеру, Мерьем Узерли успела побыть рыжей, блондинкой и даже шатенкой. Позже партнерша Халита Эргенча все же вернулась к более естественному цвету волос, отдав предпочтение медовому тону. А экранная соперница Мерьем — Нур Феттахоглу, — обладая локонами насыщенного шоколадного оттенка, перекрасилась в медный.

Судя по микроблогу Пелин Карахан, по завершению проекта эксперименты с оттенком волос ее не привлекли. При этом актриса из «Великолепного века» поделилась одним из памятных фото, показав себя с удлиненной челкой.