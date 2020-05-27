Из семейного архива: Лиза Галкина по-английски ответила на вопрос Пугачевой

В Сети бурно обсуждается ролик из семейного архива Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликованный на одном из фанатских аккаунтов.
В кадре артисты вместе с двойняшками Лизой и Гарри куда-то едут на машине. Но даже и это время они используют с пользой: занимаются речевой практикой с детьми, работая над правильностью произнесения звуков.
Вначале с отцом довольно охотно занимается Гарри, мальчик хоть и не проговаривает все звуки, но очень старается. Затем на видео появляется Лиза, которая сама попросила папу обратить на нее внимание. Малышка тоже не промах и даже хвастливо говорит мальчику в конце: «Понятно»? А потом к занятиям неожиданно подключается Алла Пугачева, которую не видно в кадре.
Она спрашивает: «Лиза, как будет по-английски «пойдем»? Девочка ответила практически мгновенно: «Let’s go и come on!»
«Такая милая Лиза и шикарный Гарри», «Лиза, не дожидаясь вопросов, папе поставила шах и мат. Браво, умница», «Слааааадкие», «Какие же дети у Пугачевой умные и красивые! Это поразительно!» — прокомментировали ролик фолловеры.