Из семейного архива: Лиза Галкина по-английски ответила на вопрос Пугачевой

Примадонна и ее муж занимаются с детьми даже в дороге.

В Сети бурно обсуждается ролик из семейного архива Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликованный на одном из фанатских аккаунтов.

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В кадре артисты вместе с двойняшками Лизой и Гарри куда-то едут на машине. Но даже и это время они используют с пользой: занимаются речевой практикой с детьми, работая над правильностью произнесения звуков.

Вначале с отцом довольно охотно занимается Гарри, мальчик хоть и не проговаривает все звуки, но очень старается. Затем на видео появляется Лиза, которая сама попросила папу обратить на нее внимание. Малышка тоже не промах и даже хвастливо говорит мальчику в конце: «Понятно»? А потом к занятиям неожиданно подключается Алла Пугачева, которую не видно в кадре.

Она спрашивает: «Лиза, как будет по-английски «пойдем»? Девочка ответила практически мгновенно: «Let’s go и come on!»