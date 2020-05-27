В городском стиле: Малинина в куртке хаки и джинсах-бойфрендах прогулялась по мюнхенской ярмарке

58-летняя Эмма Малинина каждый свой образ продумывает до мелочей, даже если она отправляется на обычную прогулку с семьей. По словам возлюбленной именитого музыканта, к ней часто подходят прохожие только для того, чтобы сделать комплимент и похвалить ее чувство стиля. Помимо того, что избранница Александра Николаевича следит за своим имиджем, она также не обделяет вниманием и сценический гардероб мужа. Эмма не может допустить, чтобы ее супруг вышел на сцену в измятом костюме или не в той рубашке.

В беседе с поклонниками народный артист России дал понять, что нашел в Эмме все те качества, которые он бы хотел видеть в своей спутницу. Познакомившись в будущей женой, Александр Николаевич понял для себя, что именно она станет матерью его детей. Однако общие наследники пары появились на свет лишь спустя 12 лет после того, как они стали жить вместе. Избранница музыканта подарила ему двойняшек — сына Фрола и дочку Устинью. По словам Малинина, именно благодаря Эмме он в полной мере познал отцовство.

Семья Александра Николаевича уже давно обосновалась в Германии. На днях в Stories возлюбленная эстрадного певца поделилась свежим снимком, посетив мюнхенскую ярмарку. На прогулку Эмма отправилась в актуальной куртке хаки и джинсах-бойфрендах, отдав предпочтение городскому стилю. О моде на джинсы такого фасона в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Повседневный лук супруга музыканта дополнила солнцезащитными очками и полуботинками на шнуровке в спортивном стиле.