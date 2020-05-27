Архивный кадр: Пугачева поделилась трогательным снимком с крохотной внучкой Клавой

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился очень красивый кадр. На снимке можно увидеть Аллу Пугачеву в красивом платье, ее дочь — певицу и актрису Кристину Орбакайте, а также супруга Примадонны — юмориста Максима Галкина.

В центре же внимания находится дочь Орбакайте, внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова. На фотографии ребенку примерно полтора годика. Она идет к бабушке и тянет к ней ручки.

Отметим, что Клавдия Земцова появилась на свет в 2012 году в американском Майами. Отцом ребенка является бизнесмен Михаил Земцов. Вместе с Орбакайте они с 2005 года.

Кстати, примерно в то время, когда был сделан снимок, Алла Пугачева и Максим Галкин сами стали родителями. В 2013 году осенью на свет появились их близнецы Гарри и Лиза Галкины. Сейчас детям знаменитостей уже по шесть лет. Они очень дружны с Клавой, которая старше их на полтора годика.