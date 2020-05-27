«Я думал жена»: младшую дочь Изаксон приняли за супругу 50-летнего Маликова

Отцом Дмитрий Маликов стал в 30 лет. На тот момент его избранница Елена уже воспитывала старшую дочь Ольгу (падчерица композитора. — Прим. ред.). Со временем у пары появился и общий ребенок. Сейчас Стефании 20 лет, она учится на факультете международной журналистики в МГИМО. По словам музыканта, он очень гордится наследницей. Примечательно, что в семье подрастает и младший наследник супругов — двухлетний Марк. Говоря о позднем отцовстве, артист уточнил, что в молодости он немного по-другому воспринимал родительство. Сейчас же все иначе, более осознанно. Между детьми Дмитрия Маликова, Стешей и Маркушей (так мальчика называют домашние. — Прим. ред.), значительная разницы в возрасте — восемнадцать лет. Благодаря появлению в их семье малыша, как говорит дочка композитора, она получила возможность по-новому взглянуть на этот мир с какой-то детской позиции.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев говорил о том, что Стефания все чаще отдает предпочтение «возрастным образам». Так, говоря о наследнице композитора, историк моды назвал ее «девушкой на выданье».

К слову, сама Стеша не оставила без внимания один из комментариев к снимку, на котором она была запечатлена с отцом. Девушка посмеялась над тем, что ее приняли за супругу Дмитрия Маликова. Наследница музыканта даже выложила соответствующий скриншот в Stories.