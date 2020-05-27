Архивное видео: Лиза Галкина сделала отцу массаж и позвала всех к себе в гости

На одной из фанатских страничек примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное видео. На кадрах можно увидеть супруга певицы — юмориста и телеведущего Максима Галкина, который сидит на ступеньках. В это время к нему подходит дочь Лиза Галкина и начинает делать массаж.

«Это массаж?» — сразу же задала вопрос дочери Алла Пугачева, которая и вела запись, и получила утвердительный ответ.

«Поклевали, поклевали. Пощипали, пощипали. Дорогие друзья, мальчики и девочки. Приезжайте ко мне в гости. Потом еще раз пришел дворник и почесал, почесал», — заявила Лиза Галкина во время процедуры.

Отметим, что в этом году Лиза Галкина и ее родной братик Гарри должны пойти в первый класс. Сейчас родители выбирают школу, где будут обучаться их дети. Все семейство пережидает пандемию в деревне Грязь в Подмосковье. Именно там находится замок звезд. Кстати, Пугачева уже несколько месяцев не выходила в свет. Она, как известно, находится в группе риска. Примадонне в апреле исполнился 71 год.