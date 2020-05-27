«Какая милота»: Загитова запечатлелась с пушистой альпакой

18-летняя Алина Загитова решила провести время самоизоляции в родном Ижевске. Сейчас в городе понемногу ослабляется специальный режим и начинают открываться различные заведения. К примеру, с 14 мая здесь заработал закрытый из-за пандемии зоопарк. Правда разрешается посещать его с соблюдением социальной дистанции и обязательно в маске.

больше по теме Как солнышко: Каменских засветилась на велопрогулке с Потапом в лимонной куртке Этот оттенок актуален сегодня как никогда.

Олимпийская чемпионка поспешила пообщаться с животными. Больше всего ее впечатлило семейство альпак, близких родственников лам (они меньше и пушистее). С одним из представителей этих зверей – самочкой Лилит – Алина запечатлелась на фото.

Девушка просто сияла, глядя на ее любопытную мордочку. Как рассказала фигуристка, самец по имени Патрик наблюдал за их общением со стороны, а их детеныша Степку она решила взять под личную опеку.

Напомним, ранее спортсменка осуществила свою заветную мечту – получила права на вождение автомобилем.