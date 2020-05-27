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«Привыкает к рабочей неделе»: Шварценеггер ворвался в Сеть с умилительным роликом про ослицу

В США постепенно стали снимать условия карантина.

«Привыкает к рабочей неделе»: Шварценеггер ворвался в Сеть с умилительным роликом про ослицу
Арнольд Шварценеггер. Фото Global look press

Арнольд Шварценеггер продолжает радовать своих поклонников кадрами из жизни своих питомцев. Напомним, голливудский актер завел дома ослицу Лулу и пони по имени Виски. Он с ними ест, играет в шахматы и даже появлялся на работе.

И вот новый ролик от любимца публики. На сей раз исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» запечатлел Лулу, вальяжно возлежащей на травке возле особняка актера. Почитатели Шварценеггера смотрят на нее его глазами, и становится совершенно очевидно: звезда просто обожает своего питомца. Ну кто еще будет любоваться на спящего осла? Только тот, кто беззаветно влюблен в него.

«Лулу с трудом привыкает к рабочей неделе», — прокомментировал кадр Железный Арни.

Отметим, что в Америке в настоящий момент стал ослабляться режим карантина. В некоторых штатах люди практически вернулись к прежней жизни. Здесь открылись салоны красоты и даже некоторые развлекательные и спортивные заведения.

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