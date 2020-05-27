«Очень хорошенькая»: Нюша продемонстрировала беременный живот

Певица Нюша озадачила своих поклонников обнародованными кадрами с беременным животом. На видео она стоит в бассейне в купальнике уже на последних сроках и делает селфи.

«Мне кажется, или это намек на вторую», — прокомментировал увиденное один из подписчиков звезды. А кое-кто и вовсе решил, что Аня в положении в настоящий момент. Однако Шурочкина внесла ясность.

«Когда нашла старую камеру, а на ней такие воспоминания. Кажется, это было вчера», — прокомментировала клип певица.

Почитателям ее таланта было приятно посмотреть на свою любимицу в столь счастливом состоянии.

«Очень хорошенькая, кайфушная, прелестная Нюша!!! Беременность вам идет!», «БеремеНюша», «Наша Симбуся», «Вау, это очень красиво, с животиком ты такая няша, принемогу», — с восторгом откликнулись они.

Напомним, у Нюши и ее мужа Игоря Сивова растет дочка Симба, в ноябре ей будет два годика.