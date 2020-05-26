Выросла на глазах зрителей: Мария Ильюхина из «Ворониных» превратилась в 16-летнюю красотку

Сниматься в ситкоме юная актриса начала еще будучи ребенком. С годами вместе со своей героиней-тезкой повзрослела и Маша.

Мария Ильюхина сыграла экранную дочь Екатерины Волковой и Георгия Дронова в ситкоме «Воронины» на СТС. Примечательно, что юная актриса в буквальном смысле выросла на глазах телезрителей. В самом начале съемок она была еще маленькой девочкой. С годами вместе своей героиней-тезкой повзрослела и Маша, превратившись в подростка. Осенью ей исполнилось 16 лет.

Несмотря на юный возраст, Ильюхина вполне уверенно и раскованно чувствует себя на съемочной площадке. Ведь девушка работает в кадре с раннего детства. За это время она привыкла к софитам. Она ответственно следует всем указаниям кинорежиссеров и операторов. На площадке Маша всегда работала наравне со взрослыми актерами, проявляя себя как профессионал своего дела.

Как пишет 7days.ru, помимо съемок в кино, Ильюхина также проявляет интерес к учебе. В этом году школьница окончила девятый класс с красным аттестатом в Академическом Лицее им. Ломоносова. Ко всему прочему, Маша стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Экранная дочка Екатерины Волковой растет многогранной личностью.

Так, девушка сочиняет стихи и пишет книгу. Кроме того, Ильюхина пробует себя и в блогерстве. Она ведет свой YouTube-канал и увлекается музыкой.