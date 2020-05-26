«Очень похожи»: NILETTO показал молодую маму в ее день рождения

29-летний кумир молодежи NILETTO показал, как выглядит его мама, в день рождения женщины. Участник проекта «Песни на ТНТ» старается быть максимально откровенным со своей аудиторией – Прытков с легкостью рассказывает о личной жизни и делится историей успеха. Так, недавно он подметил, что родители не сразу поверили в то, что их сын сможет достичь признания. Сейчас юноша является кумиром многих девчонок, но мама и папа до сих пор не до конца осознают степень востребованности Данилы.

26 мая главная женщина в жизни певца – его мама отмечает день рождения. Прытков поспешил поделиться совместным кадром с ней, а также тепло поздравил родительницу. Артист признался, что очень скучает по возможности обнять маму, но обещает сделать это, как только выдастся возможность.

«Моя драгоценная женщина», — подписал он фотокарточку.

В комментариях поспешили подметить визуальное сходство матери и сына. «Вы с ней очень похожи», «Какая она молодая», «Мамины глаза у вас», «Мамин сына», «С днем рождения маму Свету!», — присоединились они к ценным словам.