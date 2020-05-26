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Кошачьи и копытные: Седокова показала, на кого из животных похожа

Певица подобрала себе двойников из дикой природы.

Кошачьи и копытные: Седокова показала, на кого из животных похожа
ПЕВИЦА АННА СЕДОКОВА.ФОТО: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Все больше звезд решают выяснить, на кого из животных они похожи. При этом они используют популярное мобильное приложение, которое сравнивает знаменитостей по фотографии с самыми разными усатыми-пернатыми-хвостатыми. Например, модель Анастасия Решетова уже узнала, что в разное время внешне она может быть похожа на тюленя, пантеру или утку, а ее возлюбленный, рэпер Тимати – на шимпанзе.

Узнать себя поближе со звериной стороны решила и Анна Седокова. Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась со своими подписчиками в Instagram результатами использования программы.

«Вот таких животных мне выдал этот gradient! На кого больше похожа?» — спросила певица.

На разных фотографиях Седокова оказалась «двойником» тигра, ламы, леопарда и льва. Подписчиков позабавили результаты, и они поспешили прокомментировать увиденное:

«Лама прекрасна», «Тигрица», «Однозначно кошечка», «Мне кажется с ламой больше сходство», «Во всех проявлениях прекрасна» — написали некоторые подписчики.

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