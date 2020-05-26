«Вы и с лопатой!»: Рената Литвинова в коротком платье и туфлях-лодочках посадила дерево

Рената Литвинова коротает время дома. С конца марта она находится в самоизоляции, но это не мешает актрисе наслаждаться весенней погодой и выгуливать новые наряды. Но делает это актриса, не покидая своей квартиры. Она устраивает фотосессии в вечерних платьях и элегантных костюмах. Поклонники даже успели увидеть артистку в пижаме и без макияжа. Она также стала читать на камеру монологи из книг, чем обрадовала фанатов.

А 26 мая Рената приняла участие в традиционном действе, которое придумал Олег Янковский. В его память актриса решила посадить дерево в рамках фестиваля «Черешневый лес». Она вышла на улицу и у своего дома высадила вишневое дерево. При этом звезда была облачена в черное облегающее платье, розовую ветровку и белые туфли-лодочки в горошек. Литвинова даже сделала укладку и накрасилась по такому случаю.

«Сажаю одна, без всякого мужа», — подчеркнула она.

«В 2004 у меня был дебют на театральной сцене МХТ им. Чехова — была премьера «Вишневого сада», мое назначение на роль Раневской было встречено в театре неоднозначно, даже с протестом — и вот конец спектакля — занавес опускается — актеры выходят на поклоны и первый, кто меня поддержал после спектакля — был Олег Иванович с огромным букетом сирени Никогда этого не забуду!» — рассказала Рената.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что не ожидали ничего другого от настоящей леди. «Рината! Вы неотразимы! На каблуках сажаете дерево!», «При параде и на каблуках, вы прекрасно справляетесь без всякого мужа», «Вы и с лопатой! Но на каблуках», «Садить дерево столь изящно может только Рената», «Идеальный дресс-код для посадки черешни!», «Это шедевр», — прокомментировали пост подписчики.