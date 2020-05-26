«Она хочет, чтобы мать умерла»: лишивший Федосееву-Шукшину квартиры Алибасов озлобился на младшую дочь актрисы

Продюсер уверен – если бы не Ольга, ему удалось бы решить вопрос с недвижимостью мирно.

Лишивший Лидию Федосееву-Шукшину квартиры продюсер Бари Алибасов спустил собак на младшую дочь актрисы Ольгу. Вот уже второй месяц в СМИ активно муссируется скандал вокруг апартаментов актрисы на Бочкова: Шукшина обвинила мужа в махинациях, отметив, что не хотела передавать квартиру Василия Шукшина Алибасову. Сам продюсер уверен – камнем преткновения стала Ольга, ведь она уже давно желает заполучить имущество матери.

«Светской хронике» Бари рассказал, что Ольга якобы давно «прикармливала» мать к себе, чтобы вернуть доверие. Сейчас Шукшина продолжает охранять актрису, делая вид, что заботится о ней, а на самом деле выстраивая хитрый план.

«У Оли есть самая важная цель в жизни – она хочет, чтобы мать умерла», — озвучил Алибасов свои мысли.

Сейчас продюсер искренне удивляется, откуда в этой истории вновь возникла Ольга, ведь долгое время женщины рядом с матерью вообще не было – она находилась за рубежом, предпочитая выстраивать карьеру и зарабатывать деньги. Стоило лишь Ольге вернуться, как общаться с ней не захотел никто из членов семьи.

Своей вины в происходящем Алибасов не видит. Он признается Шукшиной в любви и уверяет – жену он в обиду никому не даст.