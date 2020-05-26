«На деньги родни»: работы по установке памятника на могиле Началовой еще не закончены

Известная певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в возрасте 38 лет марте прошлого года. Этой весной ее близкие решили установить на могиле памятник из черного гранита. Бывший пиар-специалист и подруга звезды Анна Исаева рассказала порталу Teleprogramma.pro, что все траты по его приобретению и установке взяла на себя родня певицы, финансирования со стороны не привлекалось.

«Знаю, что памятник полностью сделан на деньги родни Юли. Ее семьи, — рассказала Исаева. И отметила: «Стремление родственников было – установить такой памятник, который смогут поставить именно члены семьи Юли. То есть не дороже того, что они могут себе позволить».

Кстати, как выглядит памятник на могиле, уже показали по телевизору. В одной из последних выпусков программы «Ты не поверишь!» на НТВ появились кадря с кладбища. Памятник действительно скромный, но со вкусом, как и предполагал отец Юлии Виктор Началов.

При этом, работы по установке еще не закончены. Как отметила Анна Исаева, открытие памятника произойдет в июне.