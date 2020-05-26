«Как могу»: Лера Кудрявцева в алом костюме и тапочках высадила цветы у своего дома

В этом году весна стала необычной. Пока одни устали сидеть дома из-за пандемии коронавируса, другие сбежали на дачу. С наступлением мая даже звезды взялись делать рассаду на огороде. Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков, Мария Кожевникова, Сергей Лазарев и Лолита Милявская уже показали, как наводят порядок в огороде. А вот Лера Кудрявцева решила облагородить крыльцо своего дома и высадить цветы.

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Муж телеведущей Игорь Макаров запечатлел, как девушка в алом трикотажном костюме и тапочках копошится в земле. Предусмотрительно блондинка надела перчатки. «Сейчас будут цветочки красивые! Все началось, будем цветочки высаживать. Земелечка…. теперь в эти горшочки пойдут эти красивые цветы. Как могу!» — отметила звезда. Она предстала без макияжа, но выпрямила волосы.

По словам Леры, она впервые в жизни попробовала высаживать цветы. Результатом она осталась довольна. Телеведущая похвасталась вереницей горшков с яркими цветами. Примечательно, что рядом с ней не было ее дочери Марии. Годовалая девочка обычно не отходит от матери и во всем ей пытается помогать. На этот раз лишь Макаров следил за тем, что делает ее супруга. Сам хоккеист решил устроить тренировку и потаскал гири. Даже на карантине он не забывает про спорт. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие надеются, что скоро Кудрявцева покажет новые видео уже с дочкой.