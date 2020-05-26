«Свежо и мило»: домашний макияж Брежневой привел в восторг визажиста

Знаменитая певица Вера Брежнева в самоизоляции не забывает про свой внешний вид и, публикуя снимки в Instagram, восхищает многих подписчиков тем, как выглядит. На этот раз звезда поделилась селфи, на котором предстала в домашнем образе и макияже.

Певица расслабленно откинулась на спинку дивана и мило улыбалась в камеру. При этом ее эффектный мейкап очень изящно подчеркнул красивые черты лица и цвет глаз. Мы попросили прокомментировать макияж Брежневой эксперта портала Teleprogramma.pro Анастасию Амирханову, профессионального визажиста с богатым опытом работы. Бьюти-специалист отметила, что обычно у Брежневой никогда не бывает промахов с макияжем, придраться не к чему и на этот раз: все настолько грамотно и аккуратно, что получилось идеально.

«У Веры макияж «без макияжа», это моя любимая техника. Все настолько сбалансированно, свежо и мило, что глядя на лицо Брежневой, любой человек, который не является визажистом, может подумать, что она без макияжа. Но здесь есть и тон, и румяна, и помада, и макияж глаз. Только все это очень нежно выделено, и очень свежо и мило, что в результате получилось очень круто. Никаких переходов резких, все растушевано, колористика идеальная, растушевка идеальная, выглядит очень-очень хорошо», — прокомментировала эксперт.

Макияж глаз, по замечанию визажиста, выполнен в технике смоки-айс в нюдовых тонах, которые сегодня являются трендовыми.

Ранее Анастасия Амирханова оценила макияж телеведущей Ксении Бородиной. Как заметила эксперт, расставленные теледивой акценты на глаза и белые губы отпугивают и делают образ мрачным.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Амирханова – профессиональный визажист международного уровня. С самого детства она тянулась к творчеству. В 2014 году решила пройти проф. обучение и стать профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.