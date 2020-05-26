«Больше не пользуюсь этой программой»: Тимати расстроился, что его сравнили с обезьяной

Вслед за подругой Анастасией Решетовой рэпер решил узнать, на кого из животных он похож.

Популярное мобильное приложение Gradient, которое определяет сходство человека с каким-либо животным, шагает по Instagram. Одной из первых им воспользовалась Анастасия Решетова, возлюбленная певца Тимати. Следом за ней протестировал свою внешность и ее бойфренд.

Результатами использования программы Тимати поделился в stories своего Instagram-аккаунта. Его близнецом из животного мира оказалась обезьяна. Но это расстроило рэпера, и он подписал снимок:

«Все, я больше не пользуюсь этой программой» — и поставил грустный смайл.

Рядом с фотографией широко улыбающегося рэпера гримасничает очаровательная шимпанзе. Возможно, Тимати стоит испытать приложение еще раз, с другим снимком?