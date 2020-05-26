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«Больше не пользуюсь этой программой»: Тимати расстроился, что его сравнили с обезьяной

Вслед за подругой Анастасией Решетовой рэпер решил узнать, на кого из животных он похож.

«Больше не пользуюсь этой программой»: Тимати расстроился, что его сравнили с обезьяной
Рэпер Тимати. Фото: КП/Игнатьев Роман

Популярное мобильное приложение Gradient, которое определяет сходство человека с каким-либо животным, шагает по Instagram. Одной из первых им воспользовалась Анастасия Решетова, возлюбленная певца Тимати. Следом за ней протестировал свою внешность и ее бойфренд.

Результатами использования программы Тимати поделился в stories своего Instagram-аккаунта. Его близнецом из животного мира оказалась обезьяна. Но это расстроило рэпера, и он подписал снимок:

«Все, я больше не пользуюсь этой программой» — и поставил грустный смайл.

Тимати.
Тимати. Фото: Инстаграм

Рядом с фотографией широко улыбающегося рэпера гримасничает очаровательная шимпанзе. Возможно, Тимати стоит испытать приложение еще раз, с другим снимком?

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