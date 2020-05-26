«Люблю халяву»: Рудковская благодаря хайпу вокруг ее семьи заключила выгодный рекламный контракт

Известный продюсер и супруга Евгения Плющенко является одной из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса и получает от этого дивиденды.

Имя Яны Рудковской, музыкального продюсера и супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, регулярно попадает в топ самых обсуждаемых новостей шоу-бизнеса. В середине мая эффектная блондинка стала участницей нового шоу Ксении Собчак «К барьеру», где отстаивала свое мнение на тему люкса, популярности и пиара в жизни.

Кроме того, Рудковская подчеркнуто кичится тем, что является вип-клиенткой люксовых брендов. Она с удовольствием хвастается своим внушительным гардеробом, а также публикует в Instagram различные luxury-эпизоды из своей жизни. Например, ежедневные фото роскошных завтраков. Рудковская поблагодарила фолловеров за повышенный интерес к этой традиционной утренней рубрике и объявила, что именно благодаря этому празднует личный успех.