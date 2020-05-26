Анастасия Волочкова в рваных джинсах и свитере поужинала камчатским крабом с женихом

Анастасия Волочкова даже на карантине не перестает тренироваться. Артистка на днях вновь похвасталась своим фирменным шпагатом. Хоть балерина пока не может выступать на сцене из-за пандемии коронавируса, она совершенно не скучает. Для девушки эта весна стала возможностью укрепить свои отношения с таинственным возлюбленным. Уже больше года она скрывает его личность, но в свой день рождения объявила о скорой свадьбе.

Накануне Волочкова поделилась трогательными кадрами. Избранник организовал для нее романтический ужин на лужайке возле особняка. Балерина сначала позировала в микрошортах, а потом облачилась в рваные джинсы с декором и молочный свитер. Она побаловалась бокалом вина и отведала камчатского краба. Сделала звезда и фото со своим таинственным кавалером, но в кадр попала только его рука. Влюбленные разожгли костер и насладились вечером.

Также Анастасия получила в подарок букет пионов. «Только бы этот краб не укусил! Прекрасный день!» — заявила артистка.

Комментарии к постам она предпочитает отключать, так как быстро устает от критики. На снимках же балерина выглядела счастливой. Ранее Волочкова призналась, что из-за пандемии ее свадьба оказалась под угрозой срыва. Однако звезда надеется, что до осени ситуация стабилизируется и она выйдет замуж.

Сильнее ее обеспокоил тот факт, что все гастроли отменились, а артисты остались без зарплаты. Сама Анастасия не бедствует, но ее дочка на время переехала жить к отцу и мачехе. 14-летняя Ариадна переживает подростковый возраст и ее отношения с мамой стали напряженными.

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