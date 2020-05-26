Утка, тюлень, обезьяна: Решетова показала, на каких животных похожа

В соцсетях стартовал негласный флэшмоб «найди двойника среди животных». В популярном мобильном приложении Gradient появилась функция поиска похожего на пользователя брата нашего меньшего. И одной из первых нашла своих «близнецов» подруга Тимати модель Анастасия Решетова.

Звезда Instagram поделилась с подписчиками результатами. Девушка подыскала в программе сразу нескольких двойников – в соответствии с количеством фотографий приложение выдало ей результаты.

«Такие дела))) Какое сходство самое явное ?» — спросила под фотографиями Решетова.

Пантера, обезьяна, утка, тюлень, панда, кошка – полученные результаты позабавили Решетову и ее поклонников. В комментариях люди стали соглашаться с некоторыми вариантами, а какие-то отвергать.

«Вы пантера», «Утка», «Пантера и обезьянка», «Котя, однозначно», «Это очень смешно. Но не похоже», «Пантера и утка», «Обезьяна и котейка вышли бомба», — написали фолловеры.

Кто-то из комментаторов предложил Решетовой сравнить Ратмира. Поэтому наверняка скоро молодая мама покажет, на кого из зверей похож ее сынок.