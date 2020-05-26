Папина красавица: Гарик Мартиросян поделился свежим фото 15-летней дочери Жасмин

Шоумен крайне редко публикует в микроблоге снимки своих детей. Вместе с супругой Гарик также воспитывает сына Даниэля.

Примечательно, что резидент Comedy Club Гарик Мартиросян предпочитает не распространяться о своей семье. На личной страничке в Instagram шоумен крайне редко публикует снимки своих детей. Вместе с возлюбленной артист воспитывает двоих наследников: первенец пары — дочка Жасмин летом отпразднует свое 16-летие.

В семье также подрастает десятилетний Даниэль. На днях супруг Жанны Левиной-Мартиросян сделал исключение, опубликовав в микроблоге один из свежих снимков дочери. От отца девочка унаследовала карий оттенок глаз, а от мамы чувство стиля. Наследница шоумена ведет страничку в Instagram, поддерживая связь с верными почитателями. Сам Гарик делает все для того, чтобы у его отпрысков было беззаботное детство. По этой причине артист старается защищать свою семью от пристального внимания прессы.

В свои 15 лет Жасмин следит за модными тенденциями, отдавая предпочтение актуальным нарядам. Совершать покупки девочке помогает ее звездная мама. Ранее дочка шоумена уже позировала в удлиненном клетчатом жакете. О моде на этот предмет гардероба напоминала Эвелина Хромченко.

Ни для кого не секрет, что Жанна Левина-Мартиросян тесно общается с супругой бизнесмена Яна Абрамова. Певица Алсу считает возлюбленную резидента Comedy Club своей близкой подругой. Еще до введенного режима самоизоляции обе девушки часто посещали одни и те же светские рауты. Так, поп-исполнительница, как впрочем и возлюбленная Гарика Мартиросяна не смогла пропустить испанскую вечеринку по случаю дня рождения Алексея Чумакова.