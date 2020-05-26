Звездный стилист Влад Лисовец заболел коронавирусом

Несмотря на то что число заболевших коронавирусом в последние дни мая стало снижаться, распространение болезни все равно продолжается. На днях диагноз CoViD-19 был подтвержден у известной актрисы театра и кино Дарьи Мороз. Она оказалась третьей участницей на телепроекте «Танцы со звездами» после Марии Иваковой и Алены Бабенко, у кого было выявлено заболевание.

больше по теме Богомолов обнародовал результаты теста на коронавирус, который прошел вместе с дочерью В минувшие дни у его бывшей супруги Дарьи Мороз подтвердился CoViD-19.

Стало известно имя еще одного знаменитого представителя шоу-бизнеса, который заболел коронавирусом. Это звездный стилист Влад Лисовец. По сообщению Telegram-канала Mash, у телеведущего двусторонняя пневмония и CoViD-19, а также неполадки с печенью и поджелудочной. Сейчас 47-летний именитый мастер находится под медицинским наблюдением.