Дочь Эдуарда Успенского назвала отца настоящим тираном

Татьяна Успенская написала открытое письмо с просьбой не присваивать почетной премии имя ее отца.

Странная история развернулась вокруг новой литературной премии, которой хотят присвоить имя Эдуарда Успенского. Категорически против такого решения выступила родная дочь писателя Татьяна. Как сообщает издание «Собеседник», женщина написала открытое письмо директору Государственной детской библиотеки с просьбой назвать премию как-то иначе.

Успенская считает, что ее отец недостоин такой чести и, более того, называет мужчину настоящим тираном. Трудно представить, что создатель книг о деревне Простоквашино и крокодиле Гене с Чебурашкой действительно настолько плохой человек.

По словам женщины, не стоит называть государственную премию именем человека, который был далек от доброты и нравственности. Успенская призналась, что ее отец был крайне жестоким и зачастую даже бил членов своей семьи.

«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — говорится в открытом письме Татьяны Успенской.