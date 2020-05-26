Растет малыш: у шестилетнего сына Пугачевой выпал передний молочный зуб

В период самоизоляции шоумен Максим Галкин то и дело придумывает для детей игры и развлечения. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале читает двойняшкам сказки на ночь, собирает с ними конструктор и смотрит телевизор. Помимо всего прочего, супруг Примадонны отдает предпочтение и подвижным играм — таким, как салки. Вместе с Гарри и Лизой телеведущий побегал в саду их загородного особняка, совместив приятное с полезным. Так Максим немного размялся на свежем воздухе и нашел занятие для скучающих на самоизоляции детей.

В своем микроблоге шоумен поделился свежим видеороликом импровизированной «погони» за двойняшками. Малыши бросились врассыпную, как только увидели отца на поляне. Однако Галкину удалось запечатлеть сынишку вблизи. Стоит отметить, что у Гарри уже выпал передний молочный зуб. И теперь малыш ходит с заметной щербинкой. К слову, в новом учебном году двойняшки Аллы Борисовны пойдут в первый класс.

«Неужели мы раньше также быстро бегали?! Представляю, как я буду догонять внуков», — отметила Анита Цой. «Счастье на быстрых ножках в яблоневом саду!» — добавил Александр Малинин.

Помимо маленьких детей, у Примадонны есть восьмилетняя внучка Клавдия. Вместе с родителями девочка уже давно обосновалась в Майами. В одном из интервью Максим Галкин подметил, что когда Кристина Орбакайте с семьей приезжает к ним погостить, они могут выделить на каждого отдельную комнату. И все благодаря тому, что в их просторном особняке много места. Шоумен уточнил, что они используют каждое помещение, вплоть до кладовых.