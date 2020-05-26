«Сколько там ягодок!»: дочка Безрукова ждет, когда поспеет смородина на даче

Актер театра и кино делает все от себя зависящее, чтобы у его наследников было нормальное детство. По этой причине Сергей старается защищать семью от пристального внимания прессы.

В интервью «Комсомольской правде» возлюбленная 46-летнего актера — Анна Матисон — рассказала о том, что она считает мужа профессионалом своего дела. Девушка дала понять, что ей очень повезло встретить такого достойного человека и стать его женой.

Вместе с Сергеем Безруковым 36-летняя Матисон воспитывает двоих детей. Дочка Мария появилась на свет в июле 2016 года. этим летом наследнице актера исполнится четыре годика. В семье также подрастает полуторагодовалый сын Степан.

Несмотря на то что Безруков крайне редко дает какие-либо комментарии о своей семье, он довольно часто публикует в Instagram свежие снимки с детьми. Художественный руководитель Московского губернского театра делает все от себя зависящее, чтобы у его наследников было нормальное беззаботное детство. По этой причине Сергей старается защищать семью от пристального внимания прессы.

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В период самоизоляции Безруков решил вывезти супругу и детей за город. На природе малыши могут чаще бывать на улице, оставаясь при этом на дачном участке под присмотром взрослых. Таким образом семье актера удается сохранять социальную дистанцию. Маленькая Маша проявляет большой интерес ко всему, что происходит на даче. Так, кроха с нетерпением ждет того момента, когда она сможет полакомиться смородиной.