«Ты меня серьезно разозлил. Мы скоро увидимся»: Шнуров получил послание с угрозами

Похоже, что конфликт Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина не только не завершается, а наоборот, разгорается с новой силой. Напомним, музыкант посмеялся над словами продюсера, который заявил, что артисты в современной России находятся в весьма затруднительном положении из-за пандемии коронавируса. Слово за слово и мужчины вступили в словесную перепалку не на жизнь, а на внимание своих подписчиков и СМИ. Даже артист Лев Лещенко не сумел воззвать к голосу разума спорщиков и конфликт продолжился.

В своем новом посте в Instagram Шнуров выложил несколько личных сообщений, весьма оскорбительного характера. Неопознанный собеседник артиста заявляет, что Шнуров серьезно его разозлил и обещает скорую встречу, причем это столкновение неизбежно. Судя по дальнейшему посту певца, разгневанным собеседником является ни кто иной, как Иосиф Пригожин.

«Ты меня серьезно разозлил. Мы скоро увидимся» — обещает таинственный собеседник Шнурову.

Певец же, в уже привычной стихотворной форме, ответил на вызов, попутно также несколько раз оскорбив продюсера.