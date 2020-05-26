«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Богомолов обнародовал результаты теста на коронавирус, который прошел вместе с дочерью

В минувшие дни у его бывшей супруги Дарьи Мороз подтвердился CoViD-19.

Богомолов обнародовал результаты теста на коронавирус, который прошел вместе с дочерью
Константин Богомолов. Фото Global look press.

Известная актриса Дарья Мороз оказалась в числе зараженных коронавирусом. Звезда театра и кино, участвовавшая в телепроекте «Танцы со звездами», вслед за коллегами по паркету, Марией Иваковой и Аленой Бабенко, отправилась на больничный. Ее бывший супруг, воспитывающий с Мороз 9-летнюю дочь Анну, после этой новости прошел с наследницей тестирование на инфекцию, результатом которого он поделился в stories своего Instagram.

Результат теста на клоронавирус
Результат теста на коронавирус

Результат теста на коронавирус. Фото: Инстаграм

Оказалось, что у отца и дочери коронавируса нет. И не было – антитела тоже не обнаружены.

Несмотря на то что Богомолов и Мороз в разводе с 2018 года, они поддерживают хорошие отношения и одинаково ответственно подходят к вопросам воспитания наследницы. «Мы с Костей на одной волне», — как-то заявила Мороз порталу Teleprogramma.pro.

Тэги

Анна БогомоловаБогомолов и МорозКонстантин БогомоловКоронавирус
Loading...