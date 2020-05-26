Стильный архив: Брухунова предстала в клетчатом пиджаке мужского кроя и кюлотах

Татьяна Брухунова регулярно пополняет свой гардероб нарядами по последним модным трендам. Девушка любит удивлять и демонстрировать свой вкус и делится с подписчиками в Instagram своими аутфитами. Не так давно она предстала в актуальнейшем наряде в стиле babushka-style, вдохновившись образами признанных мировых икон стиля — Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн. Часто ее наряды выдержаны в яркой цветовой гамме и неизменно вызывают восторги, споры и вопросы у подписчиков — равнодушных к ее модным прикидам обычно не бывает.

В свежей публикации в stories своего Instagram Татьяна Брухунова показала архивный снимок годичной давности. На нем девушка продемонстрировала модный наряд, который многие стилисты посчитали бы беспроигрышным.

Пиджак мужского кроя в крупную клетку Брухунова дополнила кюлотами в мелкую клетку. На ногах девушки красуется современная классика — мюли от Dior с каблучком kitten heels, который, кстати, в свое время предпочитала Одри Хэпберн.

Кстати, Dior можно назвать одним из любимых брендов Брухуновой. В начале самоизоляции девушка разбирала шкаф и продемонстрировала кастомизированную сумку-тоут от люксового бренда.