Лещенко попытался устранить конфликт между Шнуровым и Пригожиным

Артист сам переболел коронавирусом и прекрасно знает, как может быть тяжела болезнь и ее последствия.

Конфликт между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным даже не думает заканчиваться. Напомним, высказывание продюсера о бедствующих представителях мира искусства в России не оставил незамеченным певец.

Шнуров высмеял слова Пригожина, тот разозлился в ответ, и в итоге сейчас каждый из мужчин поливает оппонента грязью с помощью социальных сетей. Казалось бы, вскоре конфликт затихнет сам по себе, но к обсуждению вопроса присоединился Лев Лещенко.

Певец пообщался с журналистами издания «Газета.Ru» и высказал свою точку зрения на проблему. По словам артиста, молодые музыканты действительно сейчас находятся не в самом лучшем положении, однако Пригожину не стоило упоминать о «первой десятке» российских артистов, они-то как раз и не бедствуют.

Лещенко также отметил, что ситуация в стране сейчас непростая и вместо споров лучше было бы проявить терпение и понимание, а обострение конфликтов никогда не доводило до добра.