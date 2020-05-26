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Звездный гость

Лещенко попытался устранить конфликт между Шнуровым и Пригожиным

Артист сам переболел коронавирусом и прекрасно знает, как может быть тяжела болезнь и ее последствия.

Лещенко попытался устранить конфликт между Шнуровым и Пригожиным
Лев Лещенко. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Конфликт между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным  даже не думает заканчиваться. Напомним, высказывание продюсера о бедствующих представителях мира искусства в России не оставил незамеченным певец.

Шнуров высмеял слова Пригожина, тот разозлился в ответ, и в итоге сейчас каждый из мужчин поливает оппонента грязью с помощью социальных сетей. Казалось бы, вскоре конфликт затихнет сам по себе, но к обсуждению вопроса присоединился Лев Лещенко.

Певец пообщался с журналистами издания «Газета.Ru» и высказал свою точку зрения на проблему. По словам артиста, молодые музыканты действительно сейчас находятся не в самом лучшем положении, однако Пригожину не стоило упоминать о «первой десятке» российских артистов, они-то как раз и не бедствуют.

Лещенко также отметил, что ситуация в стране сейчас непростая и вместо споров лучше было бы проявить терпение и понимание, а обострение конфликтов никогда не доводило до добра.

Тэги

Иосиф ПригожинЛев Лещенконовости звёздСергей Шнуров
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