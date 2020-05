«Я проходила мимо этого знака»: Джоан Роулинг раскрыла секрет создания имени персонажа из «Гарри Поттера»

Всемирно известная писательница и создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг продолжает раскрывать секреты своих произведений для поклонников. Недавно она рассказала, что начала делать первые наброски книги о мире магии в доме в лондонском Клэпхем-Джанкшен, а вовсе не в кафе, как многие думают. И вот новый пост в Twitter, в котором Роулинг решила раскрыть секрет происхождения имени одного из главных героев.

Как выяснилось, Северус Снейп назван так благодаря одной из улиц в Лондоне. В своем личном аккаунте писательница опубликовала фотографию с улицей Severus Road. Раньше Джоан часто ходила мимо этого места и название прочно засело в ее голове.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later — post-publication — I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020