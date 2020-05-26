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«Я проходила мимо этого знака»: Джоан Роулинг раскрыла секрет создания имени персонажа из «Гарри Поттера»

Писательница продолжает делиться со своими фанатами необычными историями о создании книг.

«Я проходила мимо этого знака»: Джоан Роулинг раскрыла секрет создания имени персонажа из «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг. Фото: globallookpress

Всемирно известная писательница и создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг продолжает раскрывать секреты своих произведений для поклонников. Недавно она рассказала, что начала делать первые наброски книги о мире магии в доме в лондонском Клэпхем-Джанкшен, а вовсе не в кафе, как многие думают. И вот новый пост в Twitter, в котором Роулинг решила раскрыть секрет происхождения имени одного из главных героев.

Как выяснилось, Северус Снейп назван так благодаря одной из улиц в Лондоне. В своем личном аккаунте писательница опубликовала фотографию с улицей Severus Road. Раньше Джоан часто ходила мимо этого места и название прочно засело в ее голове.

«Я проходила мимо этого знака каждый день по пути на работу. После публикации я вернулась туда и неожиданно поняла, что именно поэтому слово «Северус» возникло у меня в голове, когда я думала об имени для Снейпа», — раскрыла еще один секрет писательница.

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