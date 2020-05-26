«Шикарная!»: Степаненко выбрала для шоу стильный total white look

Этой весной многие поклонники Елены Степаненко были приятно удивлены. Причем дважды. Сначала фанаты королевы отечественного юмора узнали, что она запускает на ТВ свое новое юмористическое шоу, а затем лицезрели преображенную любимицу. Бывшая жена Евгения Петросяна заметно похудела и похорошела, стала выбирать современные и невероятно стильные наряды для выходов в свет.

На этот раз Степаненко предстала в эффектном и трендовом образе. Звезда юмора поделилась на своей страничке в Instagram видеоанонсом предстоящего выпуска шоу «Еще не вечер», для которого выбрала total white look – белоснежный брючный костюм с удлиненным асимметричным жакетом и широкими брюками.

Степаненко не прогадала: аутфит выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру, а также визуально удлинил рост. Подписчики с восторгом принялись одаривать свою любимицу комплиментами.

«Выглядите всегда очень хорошо», «Шикарная женщина! И передача супер», «Великолепная! Шикарная!» — написали в комментариях.

В новом выпуске к Степаненко придут в гости актриса Мария Аронова и фигурист Алексей Ягудин. Юмористка напомнила, что время выхода ее шоу изменилось – теперь оно транслируется на «России 1» по пятницам, в 23:10.