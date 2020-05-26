Мэтью МакКонахи доставил в больницы полный грузовик с защитными масками

Мэтью МакКонахи лично доставил полный грузовик с масками для защиты от коронавируса в больницы, борющиеся с CoViD-19 в Техасе. Актер и его супруга Камила подготовили 110 тысяч масок накануне Дня памяти. Актер опубликовал фотографию своего автомобиля и многочисленных коробок с масками в своем личном аккаунте в Instagram.

В апреле пара уже делала большое пожертвование для медицинских работников, тогда 80 тысяч защитных масок достались работникам больниц в Остине и Новом Орлеане, сообщает издание Variety.

МакКонахи ранее также помогал выпускникам 2020 года отпраздновать выпускные классы на виртуальных церемониях. Актер записывал обращение для студентов Техасского университета в Остине, его альма-матер. В дополнение к речам и пожертвованиям, МакКонахи и его семья удивили дом престарелых в Техасе, устроив виртуальную ночь бинго в апреле.