«Хочу увидеть глаз твоих искринки»: Агутин тепло поздравил Варум с днем рождения

Май — невероятно богатый на дни рождения отечественных звезд месяц. Например, накануне свои именины отмечала певица Кристина Орбакайте. А 26 мая новый год жизни встречает ее коллега по цеху, исполнительница Анжелика Варум. Звезде исполняется 51 год.

Первым поздравил певицу ее супруг, музыкант Леонид Агутин. Он очень нежно и тепло обратился к возлюбленной в своем Instagram, посвятив ей лирику собственного сочинения:

«Я так хочу увидеть глаз твоих искринки

И счастья милые, лукавые морщинки

Моей любимой, удивительной Варум» — содержатся в тексте такие строки.

В комментариях к поздравлениям присоединился и Игорь Николаев с семьей, а также многие подписчики. Они отметили, что пара Агутина и Варум является одной из самых прочных в шоу-бизнесе.

«Какое же красивое поздравление», «Удивительной Варум»- поэтично, возвышенно, с обожанием!», «Поздравляю вас! Ваш союз можно назвать примером идеальной, творческой семейной пары, на которых просто нужно равняться», — написали некоторые.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 23 года и по праву считаются примерном долговечного супружеского союза. Для обоих артистов брак стал вторым по счету.