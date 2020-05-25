«Дотянуться до неба»: Волочкова в боди и на пуантах блеснула эффектным вертикальным шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова в эфире различных телешоу с юмором называла себя «пенсионеркой». При этом знаменитость дала понять, что все еще не оформила причитающиеся ей выплаты. Еще в феврале артистка говорила, что ее трудовая книжка до сих пор хранится в Большом театре.

Несмотря на то, что Анастасия уже не выступает в труппе Большого, она все так же тренируется у балетного станка и в спортзале, поддерживая себя в тонусе. На личной страничке в Instagram Волочкова поделилась снимком из репетиционного зала. Балерина давно обосновалась за городом в своем роскошном особняке.

Говоря о своей форме, Анастасия подметила, что когда она пришла поступать в балетную академию, не могла похвастаться такой растяжкой: «У меня нога даже на 90 градусов не поднималась ни в какую сторону».

Однако сейчас балерина то и дело демонстрирует эффектные вертикальные шпагаты. Перед объективом фотокамеры Волочкова предстала в голубом боди и на пуантах.

«Попытка дотянуться до неба», — отметила балерина.

Вспоминая о себе в юности, Анастасия уточнила, что обладала идеальным телосложением и пропорциями. Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова подметила, что только благодаря трудолюбию и упорству ей удалось достичь невероятного успеха. Все это стоило Волочковой неимоверных и непосильных усилий и ежедневных тренировок у балетного станка в училище, а потом и с частным педагогом дома.