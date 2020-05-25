Под садовыми зонтиками: невестка Орбакайте вместе с Пресняковым появилась на пикнике

23-летняя возлюбленная солиста группы Multiverse — Алена Краснова — прервала самоизоляцию ради встречи с близкими друзьями. Молодые люди устроили пикник на свежем воздухе, накрыв столы под садовыми зонтиками. Ко всему прочему, для импровизированной вечеринки заказали воздушные шарики.

По словам модели, для того, чтобы устроить этот фуршет, им пришлось дождаться хорошей погоды и потепления. Ведь последняя неделя была пасмурной и прохладной. На встрече с друзьями компанию супруге составил старший внук Примадонны. К слову, невестка Орбакайте уже нарушала домашнюю изоляцию для того, чтобы сходить на двойное свидание. Так, Алена и ее подруга пригласили своих мужчин на романтический ужин на пристани.

Устроив вечеринку с друзьями, молодые люди позаботились об угощениях. Столы были накрыты прямо улице. Пришедшим на пикник гостям пригодилась и садовая мебель. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще до введения режима самоизоляции Никита Пресняков вывез супругу за город. Музыкант приглядывает за бывшей дачей своей именитой бабушки на Истре. Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Никита Пресняков признался, что они с супругой пока не планируют детей. Музыкант не торопит возлюбленную с декретом. При том, что Кристина Орбакайте уточнила, что уже давно готова к внукам. Вот только никто из ее старших детей с появлением потомства не спешит.