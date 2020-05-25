«Ноги огонь!»: экс-муж Арнтгольц сделал комплимент Рудковской в мини-платье и на шпильках

45-летняя Яна Рудковская на домашней изоляции не дает скучать ни себе, ни своим близким. Ранее к записи юмористических роликов музыкальный продюсер привлекала олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и сына Сашу. Однако на этот раз бизнесвумен решила предстать в кадре без группы поддержки. Возлюбленная фигуриста выбрала для себя образ женщины-робота, пытаясь двигаться как «железный человек». При этом светская львица уточнила, что провела на самоизоляции уже восемьдесят дней.

Перед объективом камеры Яна предстала в приталенном мини-платье на молнии. Образ музыкального продюсера дополнили туфли на шпильке с «золотой» отделкой. Таким образом, акцент бизнесвумен сделала на ногах, чем привлекла внимание бывшего мужа Татьяны Арнтгольц.

«Рукописи не горят, машины не ржавеют, а вот кто-то 80 дней на самоизоляции», — отметила Яна. «Ноги огонь!» — похвалил супругу Евгения Плющенко Иван Жидков.

Напомним, что вместе с мужем Яна Рудковская воспитывает семилетнего сына Сашу. В беседе с поклонниками светская львица призналась, что она довольно часто сталкивается с небылицами о своей семье. Так, бизнесвумен решила развеять один из мифов, опровергнув предположения хейтеров о том, что ее супруг и Гном Гномыч работают на износ только ради того, чтобы она могла покупать себе дизайнерские вещи от Chanel и Louis Vuitton. Сама Яна подметила, что неплохо зарабатывает и вполне могла бы содержать семью.