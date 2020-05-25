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«Появился мужчина»: таролог Кинжинов рассекретил новый роман Бони

Экстрасенс рассказал, что личная жизнь модели и телеведущей наладилась, но она хвастаться этим не спешит.

«Появился мужчина»: таролог Кинжинов рассекретил новый роман Бони
Александр Кинжинов/Фото: личный архив

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассекретил новый роман Виктории Бони. После расставания модели с сыном ирландского миллионера Алекса Смерфита об отношениях девушки с мужчинами ничего не было известно.

Более того, появлялась информация, что Вика на время переехала к бывшему возлюбленному, чтобы вдвоем воспитывать дочь. Однако, сейчас выяснилось, что экс-участница «Дома-2» обрела новую любовь.

«Сейчас в ее жизни появился мужчина. Это богатый молодой человек, моложе Вики. Это всего лишь роман, вряд ли отношения станут серьезными. Свадьбы между Викой и новым молодым человеком я не вижу», — рассказал экстрасенс порталу Teleprogramma.pro.

Подметил также бронзовый призер и тот факт, что ранее появлявшиеся в адрес Бони заявления об эскорте не соответствуют действительности. Александр уверен: все мужчины Вики, с которыми она имела отношения, были нужны ей сами по себе, корыстных целей она не преследовала.

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