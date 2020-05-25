«Кто проиграет, тот моет посуду»: Стриженов запечатлел 52-летнюю жену без макияжа и в трико

Сценарист и кинорежиссер показал, как его семья проводит досуг на «карантинных» каникулах.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в первых числах марта до введения режима самоизоляции Александр Стриженов подарил избраннице поездку в Крым. Сама телеведущая не стала скрывать, что с удовольствием отвлеклась от съемок, устроив себе мини-отпуск. Вместе с мужем 52-летняя Екатерина побывала в Севастополе, Балаклаве и Ялте.

Позже на личной страничке в Instagram ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале поделилась впечатлениями от путешествия. Стриженова призналась, что осталась в восторге от поездки и местной кухни. Екатерина позволила себе полакомиться чебуреками и свежей рыбой с дольками лимона.

Сейчас теледива о поездках может только мечтать. Супруга кинорежиссера больше месяца не видела внука Петю Петровича (так малыша называют домашние, — Прим. ред.). Мальчик вместе с родителями живет в Штатах. Из-за режима самоизоляции Екатерина вынуждена общаться со старшей дочерью только по видеосвязи.

К слову, соблюдая правила социальной дистанции, Стриженовы стараются проводить время на свежем воздухе. Телеведущая с мужем и 19-летней дочкой Сашей обосновалась за городом. Возлюбленный Екатерины показал, как его семья проводит досуг в условиях пандемии. Александр Стриженов запечатлел 52-летнюю жену без макияжа и в трико.

Теледива предстала перед объективом камеры в повседневном образе и абсолютно по-домашнему. Вместе с дочерью Екатерина сыграла в настольный теннис. И проигравший, по словам Стриженовой, должен был мыть посуду.