Свадьба будет, секса пока нет: таролог Кинжинов заглянул в кулуары личной жизни Бузовой и Манукяна

Выяснилось, что блогер якобы не соврал, рассказывая об отсутствии интимной связи с телеведущей.

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов, заглянул в кулуары личной жизни Бузовой и Манукяна. Напомним, четыре дня назад, отвечая на вопрос об интиме с Ольгой, Давид признался: секса у них с телеведущей нет. Это утверждение вызвало неоднозначную реакцию общественности, некоторые посчитали реплику шуткой, другие были немало удивлены.

Порталу Teleprogramma.pro экстрасенс рассказал: благодаря картам ему пришлось заглянуть в самые глубокие закоулки. Предвидец лично убедился — Манукян не врет.

«Я склонен доверять слову мужчины, карты тоже. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Кстати, свадьба между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном будет. Я уже говорил об этом ранее. Таро четко показывают брачный союз между молодыми людьми», — ответил на все вопросы разом эксперт.

Бузовой регулярно поступают вопросы от страждущих: когда же аудитория дождется пышного свадебного торжества? Однажды Ольга заинтриговала: «А что, если я уже замужем?» — ответила она вопросом на вопрос в студии программы «Алена, блин».