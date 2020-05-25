Сами по себе: Сигал и Депардье не нуждаются в финансовой поддержке правительства России

Хотя у актеров есть российское гражданство, но помощь от государства им не нужна.

Хотя всемирно известные актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье могут похвастаться российским гражданством, все же они не станут запрашивать государственную поддержку в качестве индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса. Как сообщает издание РИА «Новости», агент Сигала Анар Рейбан заявил, что хотя у актера и есть официальное ИП в России, он тем не менее человек не бедный и на поддержку претендовать не планирует. Эта мера куда нужнее более молодым предпринимателям.

Представитель Жерара Депардье также отметил, что актеру помощь не требуется. Напомним, 19 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что запросов на материальную помощь от индивидуальных предпринимателей поступает гораздо больше, чем правительство рассчитывало. Ранее он также сообщил президенту страны Владимиру Путину, что подобных кредитов было выдано 20, а еще 300 находятся на рассмотрении.