«Чудо мое»: Алла Пугачева показала себя в молодости с совсем маленькой Орбакайте

Кристина Орбакайте с самого утра принимает поздравления. 25 мая она отмечает свой день рождения. Певица проводит дни в самоизоляции у себя дома с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Друзья, коллеги и знакомые уже одарили девушку множеством теплых слов. Не забыла про день рождения наследницы и Алла Пугачева. Она поделилась снимком именинницы и лаконично поздравила ее с 49-летием.

Позже Алла Борисовна поделилась кадрами, на которых ее дочь запечатлена в детстве. На первых фото она позирует во время съемок фильма «Чучело», а на последнем кадра совсем маленькая Кристина прижалась к своей молодой маме. Тогда Пугачева имела пышные рыжие волосы и стройную фигуру.

«Чудо мое! Живи долго и верь в чудеса», — написала певица.

Поклонники восхитились редкими фото. Многие заметили, что Орбакайте — копия своей мамы. «Пусть все у Кристины будет хорошо! А так и будет», «С днем рождения прекрасную и неповторимую», «Красивые», «Кристина прям вся в маму», «Запала душу с детства», «Вам с дочерью повезло», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что уже два месяца Орбакайте соблюдает карантин. Ранее в условиях самоизоляции отметила день рождения ее дочь. Также выпал день рождения на весну и у самой Пугачевой. Для звездной семьи это время, когда они могут побыть с близкими и никуда не спешить.