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«Ожидание — реальность»: Бузова выпустила новый слезный видеоролик

Певица поделилась с подписчиками в Instagram выполнением нового челленджа.

«Ожидание — реальность»: Бузова выпустила новый слезный видеоролик
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Ольга Бузова вновь порадовала своих подписчиков в Instagram, сняв забавный видеоролик с зеркалом и перевоплощением. Посмотреть на клип можно здесь, но разумеется, только если вы подписаны на звезду, аккаунт Ольги все еще является закрытым.

«Ожидание — реальность. А вы бы хотели иметь такое зеркало?» — спросила у своих фанатов Бузова.

По сюжету Ольга в очках и с полотенцем на голове начинает протирать зеркало, но после одного из движений образ домохозяйки меняется на сексуальную бестию в макияже и украшениях. Но в конечном итоге магия перестает работать и Бузова расстроенная убегает в слезах. Одним из первых новый ролик оценил возлюбленный Ольги, Давид Манукян, который вместо тысячи слов предпочел поставить три одинаковых смайлика.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Поклонники певицы отметили, что после этого челленджа зеркала в домах всех знаменитостей идеально чистые.

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