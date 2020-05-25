«Ожидание — реальность»: Бузова выпустила новый слезный видеоролик

Ольга Бузова вновь порадовала своих подписчиков в Instagram, сняв забавный видеоролик с зеркалом и перевоплощением. Посмотреть на клип можно здесь, но разумеется, только если вы подписаны на звезду, аккаунт Ольги все еще является закрытым.

«Ожидание — реальность. А вы бы хотели иметь такое зеркало?» — спросила у своих фанатов Бузова.

По сюжету Ольга в очках и с полотенцем на голове начинает протирать зеркало, но после одного из движений образ домохозяйки меняется на сексуальную бестию в макияже и украшениях. Но в конечном итоге магия перестает работать и Бузова расстроенная убегает в слезах. Одним из первых новый ролик оценил возлюбленный Ольги, Давид Манукян, который вместо тысячи слов предпочел поставить три одинаковых смайлика.

Поклонники певицы отметили, что после этого челленджа зеркала в домах всех знаменитостей идеально чистые.