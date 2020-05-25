«Весь мир замирает»: 22-летний сын Орбакайте поделился архивным видео танца с именинницей

22-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров поделился архивным видео танца с именинницей. 25 мая артистка отмечает 49-летие. Самыми первыми по традиции Орбакайте поздравили самые близкие, одним из них был средний сын. Сейчас Кристина и Дени находятся в разлуке, ведь юноша продолжает обучение за рубежом. В торжественном обращении молодой человек подметил, что очень скучает по родительнице и возможности лишний раз обнять ее.

«Люблю и надеюсь, уже скоро ты продолжишь дарить мне и всем вокруг свою любовь и грациозность!» — признался он.

Поделился Дени важными кадрами с одного из семейных праздников. На нем облаченная в пышное платье с открытыми плечами и спиной Кристина танцует с сыном под лиричную музыку. Дени с особой нежностью прижимается к маме, между близкими людьми чувствуется невероятная привязанность.

Байсаров подметил: танцы стали для него и Кристины своеобразной семейной привычкой, которую он очень желал бы повторить в скором будущем.

«С детства мы с тобой на каждом празднике танцуем, и в эти моменты весь мир замирает, и только мы существуем в ритме, музыке и свете!» — подытожил юноша.

Присоединяются к словам и подписчики. «Кристиной можно гордиться», «Всех благ», «30 лет, не больше визуально», «Поздравляем! Здоровья и творческих успехов», — пожелали самого важного они.